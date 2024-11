CROAZIA, Sconfitta contro la Scozia. Pongracic in panchina

FirenzeViola.it

Si è conclusa da pochi minuti la sfida di Nations League tra Scozia e Croazia con il risultato di 1-0 in favore degli scozzesi che segnano a cinque minuti dalla fine con il calciatore dell'Aston Villa John McGinn. A pesare sulla sconfitta c'è sicuramente l'espulsione di Petar Sucic allo scadere del primo tempo. Nonostante la sconfitta, la Croazia resta seconda nel suo girone di Nations League, a un passo dalla qualificazione per la fase finale. Il calciatore della Fiorentina Marin Pongracic , a disposizione del c.t. Dalic, è rimasto in panchina durante tutta la gara.