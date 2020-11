COVID, Toscana pronta a diventare zona rossa

In base al monitoraggio della cabina di regia dell'Istituto superiore della sanità e del ministero della Salute, aumenta il numero delle regioni in zona rossa: a fronte dei dati della settimana dal 2 all'8 novembre, sta per aggiungersi la Toscana. Deve ancora arrivare la conferma del Comitato Tecnico Scientifico. In relazione all'ultimo Dpcm, il ministro alla Salute Roberto Speranza, dopo aver sentito le Regioni, dovrebbe firmare l'ordinanza con i nuovi provvedimenti.