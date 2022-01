COVID, Nuovi positivi a Empoli e Salerno. La Dea...

Il Covid continua a condizionare l'attività delle squadre di calcio. Se l'Empoli e la Salernitana hanno annunciato nuovi positivi, l'Atalanta potrebbe far slittare la partenza della squadra per Roma (dove affronterà la Lazio) a domattina a causa di sospette positività, come rivela TMW, e comunque nella giornata di sabato i nerazzurri svolgeranno un nuovo giro di tamponi.

Questo il comunicato della Salernitana che fa il punto della situazione: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al Covid-19. La società comunica inoltre che due calciatori si sono negativizzati".

Ecco invece il comunicato dell'Empoli: "Empoli Football Club comunica che gli esami effettuati hanno evidenziato la positività al Covid-19 di un componente del gruppo squadra. Il soggetto è stato posto in isolamento come da protocollo vigente, con la società azzurra che ha prontamente avvisato le autorità sanitarie competenti, oltre ad aver attivato tutte le procedure previste dalla normativa".