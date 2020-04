COVID-19, Focolaio a 20 km dalla villa di C. Ronaldo

Allarme Coronavirus anche a Madeira, a pochi chilometri dalla villa di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto diffuso da alcuni media portoghesi sull'isola è stato scoperto un focolaio dell'infezione con una decina di casi a Camera do Lobos, una cittadina a ovest della capitale Funchal, dove c'è la villa in cui CR7 vive con i suoi familiari. Sono immediatamente scattate le misure di emergenza, con i 18mila abitanti di Camera do Lobos che sono stati isolati. La villa dell'asso della Juventus si trova a circa 20 chilometri dalla zona rossa, vedremo se la scoperta di questo focolaio porterà CR7 ad anticipare la sua partenza per l'Italia.