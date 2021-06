COVID-19, Bollettino Italia: i dati di oggi, 21 giugno

Sono stati da poco resi noti i numeri legati al contagio da Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore: come viene fatto sapere dal Ministero della Salute, sono appena 495 i nuovi positivi rispetto a ieri, a fronte di poco più di 80mila tamponi processati. Continuano a calare ricoverati in reparto e in terapia intensiva, mentre i deceduti sono 21. Ecco i dati precisi:

• Attualmente positivi: 76.853

• Deceduti: 127.291 (+21)

• Dimessi/Guariti: 4.049.316 (+11.320)

• Ricoverati: 2.775 (-58)

• di cui in Terapia Intensiva: 385 (-4)

• Tamponi: 69.997.973 (+81.752)

Totale casi: 4.253.460 (+495, +0,01%)