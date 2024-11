COSMI, Roma? De Rossi aveva i punti della Fiorentina

FirenzeViola.it

Serse Cosmi, allenatore, ospite di Radio Serie A, ha parlato così del nostro campionato: "Dopo 4 giornate mandi via un allenatore come De Rossi con un contratto di altri 2 anni... con la Roma che fra l'altro aveva gli stessi punti della Fiorentina di Palladino, che oggi è seconda in classifica. Chi mi autorizza a pensare che anche la Fiorentina non potesse farlo? Non è successo perché lì ci sono persone di calcio.

L'esonero a detta di tanti è stato incomprensibile, forse noi non conosciamo tutto anche perché pochi giorni dopo si è dimesso il CEO. In 70 giorni nessuno della proprietà della Roma si è visto in città, hanno lasciato Ghisolfi in balia di un contesto più grande di lui perché non conosceva le dinamiche del nostro calcio. Anche perché non parlava italiano, e questa è una colpa perché in tre mesi doveva impararlo.

Poi la scelta di Juric sembrava annunciata… Non si vedevano miglioramenti reali. Questa è la Roma di quest'anno, un percorso che parte dall'esonero di Mourinho. Per me serve un allenatore più Ranieri o Ranieri allenatore più un dirigente. Ranieri è una scelta che mi fa felice, ma secondo me non risolve i problemi della Roma perché lascia un vuoto e mi auguro che Ranieri stesso possa sollecitare l'inserimento di un'altra figura".