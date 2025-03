Cosa fare con allerta rossa: le indicazioni della Regione Toscana

Allerta rossa per rischio idraulico diramata dalla Regione Toscana per le Province di Firenze, Pistoia e Pisa a causa del forte maltempo che sta colpendo tutta la Toscana fin dalla giornata di ieri. Gli enti della Protezione Civile hanno diramato una serie di norme da tenere in casi come questi, di seguito elencate:

COSA FARE CON ALLERTA ROSSA

- Seguire le indicazioni e canali informativi sull'evoluzione delle condizioni meteo

- Uscire e mettersi in viaggio solo per emergenze

- In caso di eventi improvvisi probabilmente non sarà possibile allontanarsi in sicurezza dalla propria abitazione: non cercare di mettere in salvo la tua auto o i mezzi agricoli perché il rischio di rimanere bloccati dai detriti e di essere travolti da correnti è molto alto

- Se sei fuori prestare la massima attenzione all'ambiente circostante, negli attraversamenti dei corsi d'acqua (ponti) e delle zone depresse (sottopassi stradali, zone di bonifica)

- Non attraversare con l'auto zone allagate, anche pochi centimetri possono farti perdere il controllo del veicolo o causarne lo spegnimento

- Non camminare in zone allagate anche se apparentemente con poca acqua in quanto potrebbero esserci tombini aperti buche

- Non sostare in cantine e nei locali potenzialmente allagabili, salire ai piani alti senza usare l'ascensore

Aggiornamenti in tempo reale sul canale telegram del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani".