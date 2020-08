CORVINO, Sempre scelto con il cuore. Liverani...

L'ex dg viola Pantaleo Corvino è stato presentato oggi al Lecce. Ecco le sue parole, riportate da Gianlucadimarzio.it: Sono emozionato, può sembrare una frase di circostanza ma non lo è. Ringrazio la società per questa opportunità, da 45 anni sono in questo mondo ma non mi piace guardarmi alle spalle. Preferisco concentrarmi sul presente e ragionare sul futuro. Scendere in Serie B non è surreale, nella mia vita ho sempre scelto con il cuore, senza pensare ad altro. Così è stato, dalla Terza Categoria alla Champions League: se una società mi trasmette fiducia, io non la tradisco. In più, non ho mai dimenticato le mie radici e sono rimasto legato nel tempo al mio territorio. Il mio lavoro è fondato su un’idea, su un obiettivo: voglio seguire a 360 gradi l’area tecnica della società, e non parlo solo della prima squadra. Occuparmi del settore giovanile è nella mia natura, non mi interessa vincere titoli ma creare risorse tecniche. Ho una mia filosofia e chi mi ha seguito, negli anni passati, ha ottenuto risultati: non cambierò a 70 anni. Quanto all’obiettivo, ho le idee chiare: voglio riportare il Lecce dov’era quindici anni fa, quando ho lasciato il club per andare alla Fiorentina. Liverani? Ci siamo sentiti, abbiamo parlato dei suoi pregi e dei suoi difetti. Ma anche dei miei. Quando fai questo lavoro, metti una barca a disposizione del timoniere, ma starà a lui guidarla come si deve. Sto aspettando di vedere Fabio di persona e di avere un confronto con lui".