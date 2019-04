CORVINO, Moratti ci pensa per sostituire Branca

Secondo quanto riporta ilsussidiario.net, visto il momento no che sta attraversando l'Inter, Massimo Moratti starebbe pensando ad una rivoluzione societaria che potrebbe anche coincidere con il possibile addio di Marco Branca. In questo caso, il numero uno dei nerazzurri potrebbe virare il suo interesse su Pantaleo Corvino. A Milano si parla sia del DS viola sia del dirigente del Napoli Riccardo Bigon, nome che negli ultimi giorni è stato fatto proprio come sostituto di Corvino. In ogni caso, essendo entrambe i DS tesserati con altre società, si dovrà aspettare giugno per capire qualcosa di più su questa possibile girandola di Direttori Sportivi.