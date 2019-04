CORVINO, A Viareggio una vittoria di tutta la società

Il responsabile del Settore Giovanile della Fiorentina Pantaleo Corvino ha cosi commentato il raggiungimento delle semifinali del Torneo di Viareggio a ViolaChannel.tv: "Essere di nuovo fra le prime quattro del Torneo di Viareggio, a un solo anno di distanza dalla finale disputata nel 2011 contro l'Inter (e senza poter più di disporre di giocatori come Iemmello, Seculin, Piccini, Camporese, Salifu, Taddei, Carraro, Seferovic, Fatticcioni e Babacar), essere di nuovo e meritatamente protagonisti di questo torneo così prestigioso, così come essere fra le quattro squadre che si giocano la Coppa Italia Primavera, essere ancora protagonisti in campionato, ma anche essere in testa alla classifica degli Allievi Nazionali così come a quella dei Giovanissimi Nazionali, tutto ciò è motivo di grande soddisfazione ed orgoglio, è prova di straordinaria continuità ed è da considerare come un premio al lavoro svolto da tutte le componenti del Settore Giovanile. In particolare voglio rivolgere un plauso a tutti i ragazzi, dai Pulcini ai Primavera, per l'impegno che ci mettono quotidianamente"