CORSI, La Fiorentina per noi è un punto di riferimento

Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport prima del match, parlando dell'ottimo inizio di campionato e dell'importanza del settore giovanile: "Non me l'aspettavo, però noi siamo abituati a pensare a un campionato di sofferenza. Sappiamo che abbiamo molte probabilità di retrocedere, da luglio ad agosto, quindi nel momento che arrivano le difficoltà siamo pronti. E quindi probabilmente arriveranno anche, in questo momento la squadra sta facendo anche più di quello che ci aspettavamo. Sono punti che probabilmente alla fine potranno anche tornare utili, perché con le grandi squadre, come abbiamo fatto noi, sarà ben dura durante il campionato".

Il derby è sempre una partita particolare, non crede?

"Non è la partita come le altre, indubbiamente, perché noi ovviamente ci sentiamo, per noi la Fiorentina è sempre stato un punto di riferimento. Ora ci troviamo da vent'anni, forse più, a giocarci queste partite, per noi è una cosa straordinaria. Spesso si perde, perché vince sempre il migliore, ma qualche volta vince anche quello che magari è sulla carta un po' peggio.

Le è mai capitato che un grandissimo club, le abbia detto "Corsi venga a fare qua il direttore generale con delega al settore giovanile"? È mai stata fatta una proposta del genere?

"Sì, ma sinceramente me l'hanno fatta, però penso che mi prendessero in giro. Ho risposto con una battuta. Qualcuno mi ha detto "vendimi la metà del suo settore giovanile", per esempio. Non mi sembra un grande affare, perché ovviamente se ci togli quello, noi ci togliamo sicuramente il presente e il futuro".