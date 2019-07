CORSI, Caputo segna più dell'attacco viola insieme

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato al Corriere dello Sport della retrocessione del suo club, accennando anche alla Fiorentina: "La nostra anomalia sta nel fatto che retrocediamo e vendiamo due giocatori al Milan, uno all'Inter, uno al Napoli, uno alla Juventus. E forse al Sassuolo diamo Caputo, uno che da solo segna quanto l'intero attacco della Fiorentina. Tanto per dire che si parla facilmente di campioni e allora possiamo parlarne anche noi. Non solo compagni di derby? Derby sì, ma di un tipo particolare. So che tanti tifosi viola, dopo il primo tempo della gara col Genoa, sono tornati a casa per tifare per noi che giocavano contro l'Inter. Sembra che con la retrocessione abbiamo guadagnato più simpatia che nell'anno di una promozione straordinaria".