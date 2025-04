Coppa Italia, Empoli-Bologna 0-3: Italiano vede la finale di Roma

Dominio rossoblu nella gara di andata della prima semifinale di Coppa Italia tra Empoli e Bologna. Al Castellani la formazione di Italiano passa per 3-0 sugli azzurri grazie alle reti di Orsolini e Dallinga (doppietta). Dopo una super occasione sprecata in avvio, il numero 7 felsineo sblocca la gara in girata su cross di Odgaard al 23'. Il raddoppio invece arriva poco dopo, al 29', grazie ad un bel tocco di esterno del centravanti ex Tolosa.

Nella ripresa il 3-0 porta ancora la firma della punta olandese che batte per la seconda volta Seghetti. Nel finale i felsinei sfiorano anche il poker prima con Ferguson e poi con Cambiaghi che colpisce il palo. Per la formazione allenata dall'ex viola Vincenzo Italiano un risultato che fa sognare una finale attesa da lungo tempo, addirittura dal 1974. Domani sarà il turno di Milan-Inter, per quanto riguarda i match di ritorno si giocheranno mercoledì 23 e giovedì 24 aprile.