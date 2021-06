COPA AMERICA, Finisce 1-1 tra l'Argentina e il Cile

Terminata 1-1 la super-sfida di Copa America tra Argentina e Cile. Al vantaggio albiceleste firmato Messi (33') con un gran gol ha risposto nella ripresa Edu Vargas (57'), ribattendo il rigore inizialmente parato da Martinez a Vidal. Titolari Martinez Quarta e Pulgar, entrambi hanno concluso in campo il match con il difensore che è stato ammonito dopo mezz'ora. In panchina Pezzella, rimasto in campo 81' l'obiettivo Nico Gonzalez che ha mancato un paio di buone occasioni.