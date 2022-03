CONVOCATI, Out Odri e Nastasic. C'è Frison

A poco meno di ventiquattro ore dal match di domani contro l'Hellas Verona, la Fiorentina comunica i convocati per la sfida ai gialloblù. Ventitre i giocatori a disposizione di Vincenzo Italiano che, come successo per le ultime uscite, aggrega anche Filippo Frison alla prima squadra. Rispetto alla gara di Coppa Italia contro la Juventus torna Lucas Martinez Quarta (che era squalificato in coppa), mentre sempre per squalifica non ci sarà Giacomo Bonaventura, espulso nella gara col Sassuolo. L'altra novità è l'assenza di Alvaro Odriozola, che proprio nel match di mercoledì contro i bianconeri aveva accusato un infortunio nel primo tempo. Lo spagnolo è stato sottoposto ad alcuni esami che hanno escluso lesioni gravi al ginocchio, ma per domani rimarrà ai box insieme a Matjia Nastasic, infortunato ormai di lungo corso. Ecco i convocati da parte di Vincenzo Italiano per la partita di domani contro l'Hellas :

Amrabat, Biraghi,Cabral, Callejon, Castrovilli, Igor, Dragowski, Duncan, Frison, Gonzalez, Ikone, Kokorin, Maleh, Martinez Quarta, Milenkoivc, Piatek, Rosati, Saponara, Sottil, Terracciano, Terzic, Torreira, Venuti.