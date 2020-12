CONTE, Farei subito il vaccino. Non sarà obbligatorio

"Il vaccino per il Coronavirus? Lo farei subito, ma aspetterò il mio turno". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel corso della consueta conferenza stampa di fine anno, in merito al piano vaccinale approvato dalle Camere: "Entro gennaio in Italia dovremo avere 2 milioni e 350mila vaccini: oltre a quello di Pfizer arriverà anche un altro vaccino, quello di Moderna, perché l'Ema dovrebbe pronunciarsi entro i primi di gennaio. Io stesso lo farei subito, ma cerchiamo di rispettare le priorità". I primi veri risultati dell'arrivo del vaccino anti Covid si avranno "a primavera inoltrata" - ha affermato ancora il presidente del Consiglio, precisando che "i primi risultati veri si avranno, a detta degli esperti, quando avremo vaccinato 10/15 milioni di cittadini e non credo avverrà prima di aprile. Allora si concluderà la fase 1". Il premier ha quindi "escluso" la possibilità di rendere obbligatoria la vaccinazione. "Confidiamo di poter avere una buona percentuale di popolazione su base facoltativa".