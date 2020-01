CONFERMA ACF, Amrabat è viola: resta a Verona

Ecco il comunicato della Fiorentina che comunica l'acquisto a titolo definitivo di Sofyan Amrabat:

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Sofyan Amrabat dall’Hellas Verona F.C. Amrabat, nato ad Huizen (Olanda) il 21 Agosto 1996, oltre che quella del Verona nel corso della sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie del Feyenoord e del Bruges disputando, nonostante la giovane età, più di 100 gare ufficiali tra Serie A, Eredivisie, Jupiler Pro League, Champions League ed Europa League. Il nuovo centrocampista della Fiorentina ha, inoltre, vestito in 8 occasioni la maglia della Nazionale maggiore del Marocco.

Il calciatore resterà in prestito all’Hellas Verona fino al 30 giugno 2020".

Anche l'Hellas comunica così la conclusione della trattativa:

"Hellas Verona FC comunica che – dopo aver esercitato il diritto di opzione da Club Brugge - ha ceduto a titolo definitivo ad ACF Fiorentina le prestazioni sportive del calciatore Sofyan Amrabat. Il 23enne nazionale marocchino resterà in gialloblù a titolo temporaneo sino al termine della corrente stagione, segnatamente sino al 30 giugno 2020".

