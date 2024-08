CONFERENCE, Tutti gli accoppiamenti per i playoff

FirenzeViola.it

Non solo Fiorentina: nel playoff di fine agosto scendono in campo anche le altre big della Conference League. Tra tutte Chelsea e Betis, entrambe con un sorteggio più complicato rispetto ai viola: i blues sfideranno la vincente tra Sporting Braga e Servette, mentre gli andalusi giocheranno contro affronteranno la vincente di Kryvbas Kryvyi Rih (UKR) e Viktoria Plzeň . I viola aspettano l'incrocio tra gli armeni dell'Ararat-Armenia e gli ungheresi della Puskas Akademia. Andata al Franchi il 22 agosto, ritorno in trasferta la settimana successiva per la squadra allenata adesso da Palladino. Di seguito il tabellone dei playoff al completo.

PERCORSO CAMPIONI

Dinamo Minsk (BLR) / Lincoln Red Imps (GIB) vs. Ballkani (KOS) / Larne (NIR)

Ordabasy (KAZ) / Pyunik (ARM) vs. Celje (SVN) / Shamrock Rovers (IRL)*

Vikingur Reykjavik (ISL) / Flora Tallinn (EST) vs. Santa Coloma (AND) / RFS (LVA)*

Panevezys (LTU) / Maccabi Tel Aviv (ISR)* vs. Petroclub (MDA) / New Saints (WAL)*

Klaksvik (FRO) / Borac Banja Luka (BIH)* vs. HJK (FIN) / Decic (MNE)

PERCORSO PIAZZATE

Omonoia (CYP) / Fehervar (HUN) vs. Osijek (CRO) / PFC Zire (AZE)

Zurigo (SUI) / Vitoria (POR) vs. Botev Plovdiv (BUL) / Zrinjski Mostar (BIH)

Ilves Tampere (FIN) / Djurgarden (SWE) vs. Molde (NOR) / Cercle Brugge (BEL)*

Brondby (DEN) / Legia (POL) vs. Auda (LVA) / Drita (KOS)

Fiorentina (ITA) vs. Ararat Armenia (ARM) / Puskas Akademia (HUN)

Noah (ARM) / AEK (GRE) vs. Ruzomberok (SVK) / Hajduk (CRO)

San Gallo (SUI) / Slask Wroclaw (POL) vs. Trabzonspor (TUR) / Rapid Vienna (AUT)*

St. Mirren (SCO) / Brann (NOR) vs. Corvinul Hunedoara (ROU) / Astana (KAZ)

Ilves Tampere (FIN) / Djurgården (SWE) vs. Maribor (SVN) / Vojvodina (SRB)

Kryvbas Kryvyi Rih (UKR) / Viktoria Plzeň * (CZE) vs. Real Betis Balompié (ESP)

Lens (FRA) vs. Panathinaikos (GRE) / Ajax (NED) *

Partizan (SRB) / Lugano (SUI) * vs. Silkeborg (DEN) / Gent (BEL)

Maccabi Petah Tikva (ISR) / Cluj (ROU) vs. CSKA 1948 (BUL) / Pafos (CYP)

Chelsea (ENG) vs. Braga (POR) / Servette (SUI) *

Rijeka (CRO) / Elfsborg (SWE) * vs. Olimpija Ljubljana (SVN) / Sheriff Tiraspol (MDA)

Copenhagen (DEN) / Baník Ostrava (CZE) vs. Kilmarnock (SCO) / Tromsø (NOR)

St Patrick's Athletic (IRL) / Sabah (AZE) vs. Iberia 1999 Tbilisi (GEO) / İstanbul Başakşehir (TUR)

Häcken (SWE) / Paide Linnameeskond (EST) vs. Heidenheim (GER)

* preliminari di Europa League, gioca la perdente

