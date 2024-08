CONFERENCE, I risultati delle gare in programma oggi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Martedì sono iniziate le gare di ritorno del secondo turno preliminare di Conference League. Dopo i risultati delle sfide del 30 luglio e di ieri, 31 luglio, oggi è andata in scena la maggior parte delle sfide. Ricordiamo che la Fiorentina farà il suo debutto giovedì 22 agosto per l'andata dell'ultimo turno di qualificazione, mentre il ritorno è in programma giovedì 29 agosto.Di seguito i risultati delle gare oggi in programma:

FC Astana (Kaz)-Milsami (Mda) 1-0

Ararat-Armenia (Arm)Zimbru (Mda) 3-1

Bravo (Slo)-Zrinjski (Bih) 1-3

KF Llapi (Kos)-Brondby (Den) 2-2

Ordabasy (Kaz)-Differdange (Lux) 4-3

Urartu (Arm)-Ostrava (Cze) 0-2

AEK Larnaca (Cyp)-Paks (Hun) 0-2

Levadia (Est)-Osijek (Cro) 0-1

Paphos (Cyp)-Zalgiris (Ltu) 3-0

Polissya Zhytomyr (Ukr)-O. Ljubljana (Slo) 1-2

Sabah Baku (Aze)-M. Haifa (Isr) 3-6

Tobol (Kaz)-St. Gallen (Sui) 0-1

Transinvest (Ltu)-Mlada Boleslav (Cze) 0-1

Inter Escaldes (And)-AEK (Gre) 0-4

Paide (Est)-Stjarnan (Ice) 4-0

Brann (Nor)-G.A. Eagles (Ned) 2-1

Caernarfon (Wal)-Legia (Pol) 0-5

Copenhagen (Den)-Magpies (Gib) 5-1

Niedercorn (Lux)-Djurgarden (Swe) 1-0

Sliema (Mlt)-Noah (Arm) 0-0

Torpedo Kutaisi (Geo)-Omonia (Cyp) 1-2

Tromsø (Nor)-KuPS (Fin) 1-0

Univ. Craiova (Rou)-Maribor (Slo) 3-2

Cherno More (Bul)-H. Beer Sheva (Isr) 1-2

Vaduz (Lie)-St. Patricks (Irl) 2-2

Egnatia (Alb)-Vikingur Reykjavik (Ice) 0-2

Neman (Blr)-CFR Cluj (Rou) 0-5

Partizani (Alb)-Iberia 1999 (Geo) 0-0

Vikingur (Fai)-Gent (Bel) 0-3

Dun. Streda (Svk)-Zira (Aze) 1-2

Slask (Pol)-Riga FC (Lat) 3-1

La Fiorita (San)-Basaksehir (Tur) 0-4

Shelbourne (Irl)-Zurigo (Sui) 0-0

St. Mirren (Sco)-Valur (Ice) 4-1

Buducnost (Mne)-CSKA 1948 Sofia (Bul) 1-1

HB Torshavn (Fai)-Hajduk Split (Cro) 0-0

A Tavolino Puskas Academy (Hun)-Dnipro-1 (Ukr) 3-0

Guimaraes (Por)-Floriana (Mlt) 4-0