CONFERENCE, Anticipo: PetroClub-Basaksehir finisce 1-1

È terminata in pareggio la sfida del quarto turno di Conference League tra Basaksehir e Petroclub: 1-1 il finale, con gol della vecchia conoscenza della Serie A Piatek al 42', su calcio di rigore, e pareggio a tempo scaduto di Bors, addirittura al sesto minuto di recupero della ripresa. Questa la classifica cher si origina dopo il pari odierno e in attesa di tutte le altre gare, in programma giovedì:

La classifica

1. Chelsea 9 (+13)

2. Legia 9 (+8)

3. Jagiellonia 9 (+6)

4. SK Rapid 9 (+5)

5. Guimaraes 9 (+4)

6. Heidenheim 9 (+4)

7. Shamrock Rovers 7 (+4)

8. Fiorentina 6 (+3)

9. Paphos 6 (+3)

10. O. Ljubljana 6 (+3)

11. Lugano 6 (+1)

12. Hearts 6 (+1)

13. Gent 6 (0)

14. Vikingur Reykjavik 6 (0)

15. Cercle Brugge 4 (+2)

16. Djurgarden 4 (0)

17. APOEL 4 (0)

18. Betis 4 (0)

19. Borac Banja Luka 4 (-1)

20. Celje 3 (+1)

21. Omonia 3 (+1)

22. Molde 3 (-1)

23. TSC 3 (-1)

24. TNS 3 (-1)

25. FC Astana 3 (-2)

26. HJK 3 (-4)

27. St. Gallen 3 (-5)

28. Noah 3 (-7)

29. FC Copenhagen 2 (-1)

30. LASK 2 (-2)

31. Basaksehir 2 (-5)

32. Panathinaikos 1 (-4)

33. Petrocub 1 (-8)

34. Mlada Boleslav 0 (-4)

35. Din. Minsk 0 (-6)

36. Larne 0 (-7)