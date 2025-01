Comuzzo-Napoli, Perinetti: "Lì leader per i prossimi 10 anni"

Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, esprimendo il suo parere sul possibile acquisto di Pietro Comuzzo da parte del club azzurro: "Sono favorevole alla spesa per Comuzzo, perché è un giovane talentuoso che potrebbe essere fondamentale per il Napoli nei prossimi dieci anni. Se il ragazzo entra in squadra con Conte, avrà sicuramente l'opportunità di migliorare, e immaginandolo al fianco di Buongiorno, il Napoli si garantirà solidità e certezze in difesa".