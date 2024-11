COMUZZO, 14° under20 per minutaggio nei top5 campionati

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il portale Transfermarkt.it ha deciso di stilare la classifica dei calciatori Under20 con maggior minutaggio in campionato nelle top5 leghe europee. In questa speciale graduatoria è presente anche il giovane centrale difensivo della Fiorentina Pietro Comuzzo. Il classe 2006, ormai titolare in pianta stabile nella formazione di Palladino in coppia con Ranieri, è 14° con 770 minuti disputati in Serie A in 9 presenze.

Tra i calciatori che militano in Serie A sono presenti Goglichidze (650 minuti), Yildiz (753 minuti), Coppola (766 minuti), Castro (770 minuti), Nico Paz (799 minuti), Dorgu (852 minuti) e Belahyane (871 minuti). Prime tre posizioni invece per Mosquera del Valencia, che ha disputato in Liga ben 990 minuti, e i due gioielli del Barcellona Lamine Yamal (980 mimnuti) e Cubarsi (935 minuti).