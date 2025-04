Compagnoni esalta Dodo: "Rimane un mistero il fatto che il Brasile non lo convochi"

Maurizio Compagnoni ha commentato in telecronaca per Sky Sport la gara tra Milan e Fiorentina di sabato sera, terminata 2-2. E oggi lo stesso giornalista ha dato la sua opinione sul pareggio di San Siro: "È stata una partita da romanzo, con tanti errori è vero, ma sono anche quelli a fare belle le partite. La Fiorentina mi è piaciuta anche in fase difensiva, ad eccezione che sul gol di Jovic. E poi c'è stato un grande match di Dodo, rimane un mistero il fatto che il Brasile non lo convochi. Difetta un po' in fase difensiva ma è uno dei migliori laterali al mondo".