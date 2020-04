COMMISSO, Taglio stipendi ai calciatori è importante

Rocco Commisso, presidente della viola, ha detto la sua a Radio 24 in merito alle trattative tra club e calciatori per il taglio degli stipendi di questi ultimi: "Quello che la Lega ha proposto lo vedo come giusto, hanno preso l'esempio del più grande club italiano, dove i giocatori si sono ridotti gli ingaggi per oltre 90 milioni totali. Questo è importante, perché i giocatori sono il più grande costo delle aziende, e se non fanno la loro parte si rovinano loro stessi... Devono guardare a lungo termine, non da un mese all'altro. Non è che non prendono niente o non sono stati pagati: è importante per tifosi, ma anche per gli altri dipendenti, che ognuno faccia la sua parte. Noi abbiamo perso tante decine di milioni in questi mesi, quello che chiediamo ai giocatori è una cosa minima. Non possiamo avere ricavi che calano e tenere uguali questi costi di qualche anno fa. Per come la vedo io, per tutto il sistema calcio, serve un sacrificio. Se non lo possono fare loro, che succede in Serie B, C o D? Loro non prendono mica questi soldi... Facciamo la nostra parte per salvare il futuro del nostro calcio".