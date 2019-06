COMMISSO, Aspetta Montella a NY. E cerca Bati

Secondo Gazzetta.it, per venerdì è previsto il primo contatto faccia a faccia tra Vincenzo Montella e la nuova proprietà americana della Fiorentina a New York. Con ogni probabilità si tratterà di un colloquio cordiale giusto per confrontarsi su alcuni aspetti della gestione sportiva, perché non ci sono dubbi che il tecnico verrà confermato. Lo stesso giorno si cercherà di organizzare un incontro fra l'Aeroplanino e i soci del Viola Club New York. Mentre si tratta anche sul fronte Gabriel Batistuta. L'argentino è stato visto entrare nei giorni scorsi all’hotel Savoy di Piazza della Repubblica dove pernottava Rocco e il suo entourage. Se l’accordo andrà in porto, l’idea è di impiegare BatiGol in un ruolo di dirigente immagine per rappresentare la società ai vari programmi televisivi e di affiancarlo a Giancarlo Antognoni anche per decisioni tecniche. Entrambi poi farebbero riferimento a Barone.