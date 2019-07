COMMISSO, Acquisto ACF? Un sogno. Voglio...

Queste le parole del Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, a Noi di Calabria:

Quale è il suo rapporto con la Calabria?"Sono emigrato negli Stati Uniti da bambino, ma non ho mai dimenticato l’Italia, la Calabria e, soprattutto, Marina di Gioiosa Jonica. La bellezza del territorio e il calore della gente calabrese sono qualcosa che porto da sempre con me".

Come spiega il suo successo? "Non è stato facile arrivare dove sono adesso, la gente del Sud, ancora oggi, è molto discriminata e non soltanto negli Stati uniti. Per emergere mi sono dovuto impegnare tantissimo e non sarei comunque riuscito a farcela senza un po' di fortuna e, soprattutto, senza i valori che mi ha trasmesso la mia famiglia, valori come onestà e sincerità che ancora oggi rappresentano la base non soltanto del mio modo di fare business, ma il mio modo di vivere".

Da poco ha acquistato la Fiorentina... "Avevo provato ad acquistare la Fiorentina già nel 2016, ma in quel momento la vecchia proprieta’ non voleva cedere il club. Avevo scelto Firenze perché è una delle città più belle del mondo, perché è ricca di storia e, ovviamente, per la straordinaria passione dei tifosi viola nei confronti della loro squadra. Nonostante abbia vissuto in America sin dall’infanzia, ho sempre sperato di poter restituire qualcosa all’Italia e l’acquisto della Fiorentina rappresenta per me il coronamento di un sogno e adesso spero con tutto il cuore di riuscire a continuare a sognare insieme a tutti coloro che amano questi colori.

Qual è l'obiettivo dei Viola? "Naturalmente siamo solo all’inizio del percorso, da adesso in avanti il mio obiettivo è riuscire a creare una squadra forte che possa rendere fieri i nostri tifosi, sicuramente ci vorrà del tempo e tutto andrà fatto un passo alla volta, ma questa è la filosofia che ho applicato anche nella mia azienda e, oggi, Mediacom è una delle più importanti realtà imprenditoriali degli USA".