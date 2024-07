COLPANI, Visite mediche e poi partenza in Inghilterra

Nelle prossime ore sono attese le visite mediche per Andrea Colpani, ormai sempre più vicino alla Fiorentina. Dopo aver ottenuto l'idoneità sportiva e firmato il contratto, il club intende metterlo immediatamente a disposizione del suo vecchio e futuro mister Raffaele Palladino. Non è escluso che possa partire per l'Inghilterra, sede della tournèe viola, e che possa essere presente allo stadio per la partita di domani contro il Bolton o quella di dopodomani contro il Preston, assistendo dalle tribune i suoi nuovi compagni e iniziando i primi allenamenti in maglia viola a partire da domenica.