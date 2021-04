COLANTUONO, Dea stravolta in 10 anni. Quando...

Stefano Colantuono, ex allenatore dell'Atalanta, è intervenuto per parlare della sfida di domani tra i viola e i bergamaschi: "In 10 anni nessuno si sarebbe immaginato una crescita così importante della Dea, io l'ho vissuta in un momento diverso. L'arrivo di Gasperini ha rivoluzionato l'universo atalantino e, con la programmazione visionaria dei Percassi, hanno stravolto la loro dimensione visto che prima retrocedevano ogni 2, 3 anni. Giocatori viola? Bonaventura era il nostro più importante, Castrovilli si vedeva avesse qualità diverse dagli altri. Sarà il futuro della Fiorentina. I viola torneranno ad alti livelli, ma ci vorrà tempo".