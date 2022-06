CODA, Mandragora ottimo acquisto. E su Biraghi...

Andrea Coda, ex difensore fra le altre di Udinese e Pescara, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TMW durante la quale ha parlato anche di Fiorentina e di alcuni suoi ex compagni vicini al mondo viola:

Biraghi è stato un tuo compagno al Pescara, ti stupiscono i suoi progressi?

"Cristiano lo stimolavo sempre perché aveva grandi margini di miglioramento e mi dispiaceva non vederlo all'opera. Sono molto contento per lui, è un uomo spogliatoio e un ragazzo disponibile. Gli hanno dato anche la responsabilità della fascia da capitano e se un allenatore come Italiano ti da la fascia ci sarà sicuramente un motivo".

Questo anno fra l'altro e diventato anche uno specialista dei calci piazzati...

"Ha un buon piede che aveva già fatto vedere a Pescara".

Sulla Fiorentina che idea ti sei fatto?

"Hanno un ottimo allenatore e questo vuol dire tanto. Sono una squadra unita e compatta, giocano da squadra e alla lunga questo ti porta più punti che avere un singolo. Mi ha stupito molto. Giocai contro Italiano quando allenava il Trapani e giocavano benissimo".

Con Torreira hai giocato a Pescara, che ne pensi?

"È un mastino. È un esempio, arriva sempre un'ora prima e va via un'ora dopo dal campo. Sempre costante sia in allenamento che in partita, è uno di quei giocatori che una società vorrebbe sempre avere. Sarà sicuramente una perdita importante".

Mandragora che giocatore è?

"Ci ho giocato insieme a Pescara e aveva già fatto vedere grande potenziale. Sarebbe un ottimo acquisto. Ha bisogno di gioco ed ha un ottimo piede, è pure molto duttile e con noi giocò anche da difensore centrale all'occorrenza".