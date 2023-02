COBOLLI GIGLI, Allegri? Con la Viola smottamenti

L'ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli, ha parlato a TMW ripartendo dalla vittoria sulla Fiorentina di domenica: "Basta per un sospiro di sollievo. Questo campionato è ancora più sofferto di uno normale: è stato modificato dalla penalizzazione. Sarebbe meglio che le sanzioni arrivassero o all'inizio o alla fine, riceverle adesso è un grosso problema. La situazione è ancora più difficile rispetto a Calciopoli. Si trovavano in corsa per l'obiettivo Champions e tutto d'un colpo arriva la mazzata in testa ai giocatori, che non c'entravano nulla. Con Calciopoli si è avuto il tempo di fare una squadra che sapeva di ripartire dalla B".

Vede un Allegri diverso, più in difesa della squadra?

"Sta vivendo un momento più complicato persino dei giocatori. Deve ristabilire armonia nella squadra e trovare il modo di farli rendere senza che pensino al loro futuro. È sottoposto a una pressione particolarmente forte: è stato sempre capace di camuffare le proprie passioni, con la Fiorentina si è visto qualche smottamento quando ha invitato un tifoso a stare zitto, cosa che forse normalmente non avrebbe fatto. Non si può essere perfetti, mi sembra cerchi di fare il meglio possibile per tenere i giocatori concentrati. Certi scivoloni sono inspiegabili per me tifoso, si figuri quanto lo sono per lui... Qualche responsabilità l'avrà anche lui ma chissà che dispiacere".