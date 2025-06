Claudio Ranieri: "Nuovo ds? Ci sono vari nomi, la società farà la scelta migliore"

vedi letture

Claudio Ranieri ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione di Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore della Roma: "Mi avete dato del bugiardo quando dissi che Gasperini non era in lista. Io lo contattai e lui mi disse: Perché no?!. Ma non era definitivamente lui l'obiettivo, poi i Friedkin lo hanno scelto perché ha fatto sempre bene. Riesce a cambiare la fisionomia dell'Atleta. Gasperini sa delle difficoltà sul mercato, per questo abbiamo detto che servirà tempo. Gasperini è stato chiamato per iniziare qualcosa che porterà i suoi frutti. Lui è forte, schietto, dice le cose a brutto muso. Capisco il vostro lavoro, è difficile e siete bravissimi. Ora ci direte chi sarà il nuovo DS. Gian Piero, grazie".

Sul nuovo DS cosa può dirci?

"Ci sono vari nomi, la società farà la scelta migliore".