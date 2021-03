CLASSIFICA, Viola a +6 sul Toro. Milan a -3 dall'Inter

Si smuove la classifica in fondo. Il pari della Fiorentina con il Parma fa fare un piccolo passo in avanti alle due squadre, mentre il Crotone si avvicina ulteriormente al quartultimo posto attualmente occupato dal Cagliari in attesa della partita delle 18. Davanti invece il Milan conquista 3 punti importanti per tenere il passo dell'Inter.

Inter 59*

Milan 56

Juventus 52*

Roma 50

Atalanta 49*

Napoli 44**

Lazio 43*

Verona 38

Sassuolo 36*

Udinese 32

Sampdoria 31*

Bologna 28*

Genoa 27

Fiorentina 26

Spezia 26

Benevento 26

Cagliari 21*

Torino 20**

Parma 16

Crotone 15

* Una partita in meno

** Due partite in meno