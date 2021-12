CLASSIFICA, +2 sulla Juve e +5 sulla Lazio. La CL...

L'Inter non fallisce l'occasione, batte il Cagliari e si porta da sola al primo posto in classifica. I nerazzurri si portano a 40 punti, uno in più del Milan, tre in più dell'Atalanta e quattro in più rispetto al Napoli. In coda, invece, è sempre notte fonda per i rossoblu, ancora terzultimi con appena 10 punti. Di seguito la classifica aggiornata: Inter 40 Milan 39 Atalanta 37 Napoli 36 Fiorentina 30 Juventus 28 Empoli 26 Roma 25* Lazio 25 Bologna 24 Verona 23 Sassuolo 23 Torino 22 Sampdoria 18* Udinese 17* Venezia 16* Spezia 12* Cagliari 10 Genoa 10 Salernitana 8 * = Una partita in meno