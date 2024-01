CIOFFI, Zemura in forse per Firenze. In porta gioca Okoye

FirenzeViola.it

Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio di domani pomeriggio alle 15:00, l'allenatore dell'Udinese Gabriele Cioffi ha parlato anche in vista della sfida di Firenze di domenica prossima contro la Fiorentina. Queste le sue parole riguardo alla situazione portieri e al ritorno in campo di Zemura, Davis e Brenner: "Portieri? Ho visto benissimo tutti e tre, anche Padelli, normale che in questo momento uno non abbia il sorriso per motivi ovvi. Domani riparte Okoye. Zemura ha avuto un infortunio delicato, tornerà con noi settimana prossima e quindi se risponde bene potrebbe essere a disposizione per Firenze.

Davis è a disposizione, sarà tra i convocati, è un acquisto di gennaio, ha avuto un calvario non indifferente, una forza mentale non indifferente. Va ad aumentare la competizione davanti che è già alta. Per quanto riguarda Brenner invece parliamo di settimane, perché ha avuto un problema delicato, non so quante, potrei dire indicativamente due ma potrebbero essere una o tre".