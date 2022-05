CINQUINI, Rocco-agenti? Si pieghi, non si rompa

L'ex direttore sportivo della Fiorentina Oreste Cinquini ha detto la sua sul momento della squadra viola, a pochi giorni dalla conclusione del campionato che ha consegnato ai viola la qualificazione alla Conference League: "Intanto auguro a Commisso di riprendersi dopo i problemi di salute... ormai conosciamo bene il suo carattere e sulla questione Torreira sappiamo che certi aspetti non gli vanno giù: le commissioni sono un tema scottante, sembrava che l'uruguaiano fosse un punto fermo per la stagione prossima ma anche Amrabat ha fatto un buon campionato. Magari la Fiorentina vuole ripartire da lui. Il tema procuratori? In linea di principio condivido quello che dice Commisso ma in questo mondo bisogna "stare coi frati e zappare l'orto": bisogna cercare in tutti i modi di gestire situazioni così difficili, piegarsi ma non rompersi"