CINGOLANI, Beltran prenda in considerazione l'Italia

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Secondo quanto riportato dal quotidiano El Futbolero, il noto giornalista argentino Rodolgo Cingolani si è espresso così a TyC Sports per quanto riguarda l’ottimo momento che sta vivendo la Nazionale argentina: “Questa Nazionale è demoralizzante per chi sta fuori, è una selezione formidabile. Consiglierei a ragazzi come Matias Soule o Lucas Beltran di fare come Retegui e giocare per l’Italia”. E quando il collega Gaston Edul gli ha fatto notare che loro vogliono giocare per l’albiceleste, Cingolani ha risposto: “Ho una brutta notizia per loro: non giocheranno mai.

Qui ci sono Lautaro Martinez e Julian Alvarez, che stanno distruggendo tutto in Europa. Questa Selezione, almeno per i prossimi quattro anni, non verrà modificata”.