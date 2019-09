CINCOTTA, Dura colmare questo gap. Applaudo...

Antonio Cincotta, allenatore della Fiorentina Women's, ha commentato la sconfitta dei suoi contro l'Arsenal in Champions League femminile, ai microfoni di ViolaChannel: "Puoi giocare a quattro o cinque ma qualunque sia la tua strategia c'è ancora un gap troppo ampio da colmare e ancora non ci si fa. Per noi era la prima stagionale, hanno continuato ad attaccare fino alla fine. Voglio applaudire le ragazze ma soprattutto questi splendidi tifosi accorsi a sostenerci".