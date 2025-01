CHRISTENSEN, I saluti sui social degli ex compagni

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Oliver Christensen è da poco diventato un calciatore della Salernitana. Il portiere danese è passato ufficialmente in prestito secco al club campano fino al termine della stagione. Il club amaranto ha pubblicato sulla sua pagina Instagram le foto dell'ormai ex estremo difensore viola con la nuova maglia e tra i commenti al post ci sono i saluti da parte di tanti suoi ex compagni di squadra che gli augurano il meglio. "Vamos hermanito" scrive Beltran, "Good luck skiii" è il commento di Kean, mentre "Good luck Oli" quello di Barak. Di seguito il post Instagram: