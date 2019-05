CHIESA (DAZN), Il mio futuro? La gara col Parma

Queste le parole a DAZN di Federico Chiesa nel post partita di Fiorentina-Milan: "Ripartiamo dal secondo tempo di questa partita. Nessuno è colpevole, i primi colpevoli siamo noi. Dovevamo almeno pareggiare, nel primo tempo non eravamo noi. A Parma dobbiamo vincere per la salvezza. Dal campo penso alla prestazione e a come aiutare le squadre. Perdiamo da troppo tempo, ci manca il guizzo vincente in attacco. Il mio futuro è a Parma e voglio vincere perché sono deluso e vogliamo reagire. Adesso dobbiamo pensare già alla gara di domenica e a replicare la prestazione del secondo tempo".