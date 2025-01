CHICAGO FIRE, Preso Bamba, sfuma definitivamente Ikoné?

FirenzeViola.it

Il futuro di Jonathan Ikoné non sarà, salvo colpi di scena, al Chicago Fire. Il club di MLS ha infatti annunciato l'acquisto di Jonathan Bamba, ex compagno di squadra di Jorko ai tempi del Lille, che arriva dal Celta Vigo e avrà un contratto fino al 31 dicembre 2027, con un'opzione per il 2028. Queste le prime parole dell'esterno francese: "Sono molto felice di unirmi al Chicago Fire FC in un momento così importante per il Club.

La direzione che sta prendendo la squadra, sia dentro che fuori dal campo, è molto entusiasmante e non vedo l'ora di contribuire al suo successo futuro. Sono pronto per questa nuova sfida e non vedo l'ora di lavorare con i miei nuovi allenatori e compagni di squadra per raggiungere grandi traguardi insieme".