© foto di www.imagephotoagency.it

I Chicago Fire hanno avviato i colloqui per ingaggiare Neymar Junior dall'Al Hilal. Secondo quanto riportato da Sky Sports News i colloqui sono in una fase ancora embrionale e, comunque, si tratterebbe di un affare complicato per il club MLS. Che, ricordiamo, negli ultimi giorni ha manifestato il suo interesse per l'esterno della Fiorentina, Jonathan Ikoné.