CHIARODIA, Kayode? Fortissimo. Che gioia l'Europeo

Intervistato dalla testata Cronache di Spogliatoio, il diciottenne difensore centrale del Borussia Monchengladbach Fabio Chiarodia ha parlato anche del terzino viola Michael Kayode e della vittoria dell'Europeo di categoria con la nazionale italiana under 19: "Kayode? Avete visto quanto è forte. Sono molto contento per lui perché è una grande persona sia dentro che fuori dal campo. Non dimenticherò mai quei giorni a Malta. Eravamo un grande gruppo. Ci siamo divertiti prima in campo e poi dopo festeggiando la vittoria".