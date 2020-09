CHIAMBRETTI, Torino incompleto: viola favoriti

Il presentatore e tifoso del Torino Piero Chiambretti ha parlato della sfida con la Fiorentina secondo il quale la squadra viola "si è rinforzata molto perciò il Torino non parte con i favori del pronosticoi. Il Torino ha sì preso un bravissimo allenatore come Giampaolo, ma avrà bisogno di tempo e di giocatori. Il tempo non c’è visto che sabato si torna in campo e i calciatori neanche visto che servono ancora una mezza punta ed un regista. La squadra insomma non è pronta". Lo ha detto a Radio Marte.