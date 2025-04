Chelsea in difficoltà, Enzo Maresca via se non centra la Champions League

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Sei giornate per salvare la panchina: nonostante la zona Champions League sia distante due soli punti, il futuro di Enzo Maresca alla guida del Chelsea appare in bilico. Il pareggio casalingo dei Blues contro l'ultima in classifica, il già retrocesso Ipswich, ha fatto scivolare il Chelsea in sesta posizione, complicando non poco la corsa all'Europa che conta. L'ennesima frenata sottolineata dai fischi roboanti piovuti dalle tribune dello Stamford Bridge. Una contestazione figlia dei recenti risultati della squadra che da Natale ad oggi pare essersi smarrita: sei sconfitte nelle ultime 15 giornate, nelle quali ha raccolto solo 19 punti. L'ipoteca alla semifinale di Conference League non ha rinsaldato la posizione di Maresca, 45 anni, alla sua prima stagione a Londra dopo la vittoria del campionato cadetto lo scorso anno con il Leicester City.

In meno di tre anni, la nuova proprietà del Chelsea - succeduta a Roman Abramovich - ha già cambiato tre manager e Maresca - secondo le indiscrezioni - rischia la medesima fine in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. "Tutti i tesserati del Chelsea, in questo momento, pensano solo a come tornare in Champions - ha dichiarato una fonte al tabloid Sun -. Se non ci si riuscirà, è inevitabile che si porranno domande sull'operato di Enzo". Al termine dell'ultima gara casalinga, però, è stato lo stesso Maresca a lamentarsi per l'ambiente che si è creato ultimamente allo Stamford Bridge, dove la squadra non è "adeguatamente sostenuta" dai suoi tifosi. (ANSA).