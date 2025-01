FirenzeViola.it

A metà campionato, è tempo di analizzare la lotta Champions. Lo fa la Gazzetta dello Sport che, considerando già sicure di un posto per l'Europa più importante le prime tre (Napoli, Atalanta e Inter) fotografa lo stato dell'arte nelle posizioni che seguono. "Uno su cinque ce la fa" titola la rosea, iscrivendo alla corsa Champions Lazio (quarta con 35 punti in 19 gare), Juventus (quinta, 32 punti in 18 gare), Fiorentina (sesta, 32 punti in 18 gare), Bologna (settima, 28 punti in 17 gare) e Milan (ottavo, 27 punti in 17 gare). Tante variabili - oltre agli asterischi per le gare da recuperare - in una corsa che durerà un girone. Il nuovo Milan di Conceicao irrompe in uno scenario indecifrabile. Alla Juve serve la svolta, mentre Lazio e Fiorentina - si chiede la Gazzetta - resisteranno?

Sulla Viola, indicata come la squadra più in difficoltà, la rosea commenta: alla tredicesima la Fiorentina aveva 28 punti e un gioco incantevole. La notte di Bove è cambiato tutto: da allora ha sconfitto solo Lask e Cagliari, non ritrova il gioco (Bove era l’equlibratore di fascia dal doppio ruolo),sta perdendo Gudmundsson. Nel ko con il Napoli, Palladino è tornato dietro a tre (sbagliando).Le rivali sono alla portata, alla 22esima è scontrodiretto con la Lazio, ma il filo del gioco s’è ingarbugliato.

Attenzione però a un'altra variabile, non da poco. Cinque per un posto, diceva la Gazzetta, che però sottolinea anche un aspetto: l'opzione quinta squadra in Champions è sempre viva. Legata come è noto al Ranking Uefa delle federazioni: in questo momento al comando c'è l'inghilterra (14.04 punti). L'Italia è seconda (12.56), terzo il Portogallo (12.45), poi Belgio, Spagna, Germania, Francia e Svezia e giù tutte le altre. Al termine di questa stagione, le due federazioni con più punti avranno diritto a cinque posti per la Champions League 2025/26. Che il quinto posto in A valga ancora una volta, come successo lo scorso anno, la Champions? Ad oggi sarebbe così: tutto dipenderà dai risultati delle italiane (e quindi anche dal percorso della Fiorentina in Conference).