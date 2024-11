CHAMPIONS, Super Milan, pari Juve, beffa Bologna

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Sorride il Milan, si salva la Juve su rigore, si lecca le ferite il Bologna punito nel finale: questo il riassunto delle tre italiane impegnate stasera in Champions League.

Real Madrid-Milan 1-3 Straordinario Milan che vince e convince a Madrid, contro un irricionoscibile squadra dell'ex Ancelotti. Nel primo tempo subito a segno Thiaw (12'), ma al 23' Vinicius Junior trasforma con il cucchiaio un rigore provocato da Emerson Royal, al 39' Morata riporta i rossoneri in vantaggio ribadendo in rete una respinta del portiere sul tiro di Leao. Nella ripresa, al 73', arriva il terzo gol rossonero di Reijnders ispirato ancor da Leao. All'82' sullo sviluppo di un angolo Maignan di pugno ribatte sui piedi di un libero Rudiger che infila la palla del 2-3 in rete, ma la sua posizione è osservata a lungo al Var e l'arbitro non convalida il gol lasciando così il risultato sul 3-1 per il Milan.

Bologna-Monaco 0-1 Sfortunato il Bologna che cede nei minuti finali dopo che la gara si stava incanalando sullo 0-0 e dopo un gol annullato per parte; la squadra rossoblù resta così ad un punto in 4 gare ma soprattutto senza aver ancora segnato nella competizione. Al 19' il Monaco segna ma il Var rileva un fallo di Singo, così come al 41' viene annullato il gol di Castro per fuorigioco. Ma all'87' su un calcio d'angolo passa comunque la squadra francese con un gol di testa di Kehrer con torre di Embolo.

Lille-Juventus 1-1 La Juve si salva con rigore trasformato da Vlahovic e riesce a portare a casa il pareggio da Lille. Al 27' Edon Zhegrova mette una palla in profondità per Jonathan David che la infila nell'angolino in basso a sinistra mentre al 42' viene annullato un gol a Koopmeiners. Al 58' Vlahovic sigla il pareggio trasformando dal dischetto un rigore concesso per fallo di Benjamin Andre.