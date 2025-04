Champions League, alle 21:00 Inter-Bayern: le formazioni ufficiali

Dopo che ieri sera il Paris Saint Germain e il Barcellona, nonostante le sconfitte, hanno staccato il pass per le semifinali, oggi in Champions League sarà il momento dell'Inter, l'unica formazione italiana rimasta in corsa nella massima competizione Uefa per club. I nerazzurri sfideranno a San Siro il Bayern Monaco dopo la vittoria per 2-1 nella gara di andata alll'Allianz Arena. Calcio d'inizio alle ore 21:00 come per la sfida del Bernabeu tra Real Madrid e Arsenal (3-0 per i londinesi all'andata). Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori, Inzaghi e Kompany:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Inzaghi.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Kim Min-jae, Dier, Stanisic; Goretzka, Kimmich; Olise, Muller, Sané; Kane. Allenatore: Kompany.