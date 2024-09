CHAMPIONS, Il Milan si illude poi soccombe. Chiesa...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Quella che sembrava una splendida serata per il Milan, in vantaggio sul Liverpool dopo appena tre minuti, si è trasformata in una serataccia con i Reds che hanno rimontato e sorpassato i rossoneri già nel primo tempo con Salah che colpisce anche due traverse. Nella ripresa piove sul bagnato per il Milan che perde Maignan per infortunio e poi subisce il terzo gol del Liverpool: 1-3 il finale.

Come detto sblocca Pulisic dopo solo tre minuti, la reazione degli inglesi è sui piedi di Salah al 17' ma il pallone scheggia la traversa. Centra però il bersaglio Konate, con Maignan non esente da colpe (anche se poi si riscatterà con grandi parate), che al 23' sigla il pareggio. Al 30' altra traversa di Salah, ma al 41' ci pensa Van Dijk a siglare il sorpasso svettando più in alto di tutti e incornando la palla in rete. In avvio di ripresa subito una tegola per Maignan già non al meglio fisicamente che deve uscire per un problema al ginocchio e deve così sostituirlo il giovane Torriani. Il Milan sembra però prendere il pallino del gioco in mano ma proprio nel momento migliore subisce il 3-1 con gol di Szoboszlai, al 67'. Nel finale trova spazio anche Chiesa al debutto con la maglia del Liverpool che entra al posto di Salah e c'è solo il tempo per annotare il palo di Leao prima del fischio finale.