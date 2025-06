Ceo Parma presenta il tecnico Cuesta: "Non per stupire ma per obiettivi di medio periodo"

Il Ceo del Parma, Federico Cherubini, ha presentato così in conferenza stampa il nuovo tecnico Carlos Cuesta, vice di Arteta all'Arsenal, che ha stupito un po' tutti essendo l'allenatre più giovane non solo della serie A ma dei primi cinque campionati europei (compie 30 anni a fine luglio): "Non c’era nessuna volontà di stupire nessuno, non cercavamo effetti speciali dando un incarico a un allenatore così giovane. Abbiamo valutato Carlos Cuesta in modo molto ampio. Dirigenti sportivi parlano di progetto, ma in Italia c’è la tendenza ad affidare progetti pluriennali ma poi vengono interrotti. Io credo che noi ci siamo posti un tema e un modo di poter dare una risposta, un modo di cambiare qualcosa. Abbiamo pensato di portare un profilo internazionale, che potesse avere tante delle caratteristiche che stavamo cercando per andare oltre alle. Ha avuto esperienza in vai paesi, Spagna, Inghilterra, in prima squadra.

Ha avuto esperienze al fianco di Arteta, ma anche nel settore giovanile. La cosa che mi ha colpito è quanto sia strutturato, nel senso positivo. Quanti contenuti abbia rispetto alla sua giovane età. Siamo convinti che questa sia stata la scelta giusta per centrare gli obiettivi di medio periodo, legati anche al raggiungimento dei risultati. Gli chiederemo di essere di aiuto per rivolgere attenzione a tutto quello che riguarda il Club".