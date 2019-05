CASTROVILLI, Ora torno a Firenze e voglio fare bene

Dopo due anni trascorsi in prestito alla Cremonese, il fantasista Gaetano Castrovilli si prepara a fare il suo ritorno nella Fiorentina. A confermarlo lo stesso calciatore, nel corso di una conferenza stampa tenutasi oggi: “In queste due stagioni sono cresciuto molto da tutti i punti di vista e ci sono riuscito grazie alla società, ai compagni di squadra e ai tifosi. Certo mi piacerebbe poter giocare una terza stagione con la Cremonese, ma è anche vero che ora torno a Firenze, in una società importante. Non conosco il mio futuro, ma la prospettiva è sempre la stessa: far bene. Sono un ragazzo umile, ci metto sempre grande impegno, spero di potercela fare anche in questa occasione”, le parole riprese da TMW.